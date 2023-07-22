Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом изданию «РБК-Украина» заявили источники в украинских спецслужбах.

Собеседники журналистов добавили, что «все пташки долетели до Москвы».

Напомним, сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Обломки одного дрона упали около дома номер 17 на Комсомольском проспекте, где неподалеку также находится здание Минобороны РФ. Второй беспилотник попал в бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбиты стекла на двух верхних этажах. О пострадавших не сообщалось. Отмечалось также о падении беспилотника в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы на территории центрального кладбища. Минобороны РФ обвинило «киевский режим» в попытке теракта.