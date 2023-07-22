Покупатели сети, принявшие участие в кампании «Шеш-Гоша», получили 5%, 25% и 100% стоимости купленного товара. А суперприз кампании Volkswagen ID.4 в очень краткий срок нашел своего первого владельца. Так, жительница Габалинского района Гюляра Джалалова выиграла электромобиль, бросив шеш-гоша в финале прошлых недель.

В кампании «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt, в которой можно выиграть электромобиль, число победителей растет с каждым днем.

На прошлой неделе 3 участника кампании смогли принять участие в финале. Они последний раз бросили кости за Volkswagen ID.4 и были близки к выигрышу электромобиля с комбинациями 4/2, 3/2 и 3/1, но бросить шеш-гоша не смогли. Однако в качестве приза получили 100% стоимости купленного товара.

Отметим, что участники в соответствии с суммой своих покупок выиграли 950, 500 и 1970 манатов.

Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, зайдите в любой из магазинов Kontakt до окончания акции и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине:

- Верните до 100% стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»;

- И, самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша».

Иногда достаточно бросить игральные кости, чтобы удача вам улыбнулась. Впервые в Азербайджане у вас есть шанс получить в качестве приза электромобиль.

Подробную информацию об акции можно получить здесь.