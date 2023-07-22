Экс-зятю заслуженного артиста зачитали приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве гражданина Турции Мустафы Кемаля Ибли.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева был оглашен приговор, согласно которому Мустафа Ибли приговорен к 6 с половиной годам тюремного заключения. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что гражданин Турции М.К. Ибли - бывший зять заслуженного артиста Азербайджана Джаваншира Мамедова. Мамедов и члены его семьи обвинили гражданина Турции в присвоении крупной суммы денег. В отношении Ибли было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана.