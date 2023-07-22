После заявлений Москвы Польша создает батальон для защиты Сувалкского коридора

«Это еще одна воинская часть, которую мы создаем с нуля, и я уверяю вас, что она будет не последней», — заявил он.

Министр назвал основной задачей нового подразделения укрепление восточного фланга НАТО. Батальон будет создан к концу 2023 года и станет частью 15-й Гижицкой механизированной бригады, которая входит в 16-ю механизированную дивизию.

Сувалкский коридор длиной чуть более 100 километров связывает Польшу с балтийскими странами и отделяет Беларусь от Калининградской области России. В случае его захвата Литва, Латвия и Эстония могут быть отрезаны от других стран НАТО.

Отметим, что враждебная риторика между Польшей, с одной стороны, и Беларусью и Россией - с другой стремительно накаляется. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил Путину, что его начали «напрягать» «вагнеровцы», поскольку они просятся «на «экскурсию» в Варшаву и Жешув». В свою очередь, Владимир Путин, выступая 21 июля на оперативном совещании с Советом безопасности РФ, заявил о том, что Польша получила часть земель «благодаря позиции Сталина». Впоследствии посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов главы российского государства.