Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Карабаха», «Сабаха», «Нефтчи» и «Габалы»
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольных еврокубков - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В Лиге чемпионов «Карабах», которому 26 июля предстоит провести первый матч 2-го раунда против польского «Ракува», будет среди «сеяных». По традиции в день жеребьевки УЕФА поделил команды на группы, сократив число потенциальных соперников. «Карабаху» могут достаться АЕК (Греция), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) и «Арис» (Кипр) – БАТЭ (Беларусь).
Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. А в 15:00 стартует жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Если «Карабах» проиграет полякам, то окажется в так называемом «Пути чемпионов» Лиги Европы, где сыграют команды, выбывшие из Лиги чемпионов. Здесь нет «сеяных», но УЕФА и тут поделил команды на группы.
Неудачник в паре «Ракув» - «Карабах» может сыграть с проигравшими в противостояниях «Жальгирис» (Литва) – «Галатасарай» (Турция), «КИ Клаксвик» (Фареры) – «Хаккен» (Швеция), ХИК (Финляндия) – «Мольде» (Норвегия), «Брейдаблик» (Исландия) – «Копенгаген» (Дания), «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия).
Наконец, в 16:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. «Нефтчи», «Габала» и «Сабах» будут «несеяными» и, скорее всего, получат весьма серьезных соперников. Впрочем, им еще нужно пройти 2-й раунд, игры которого стартуют на этой неделе.
«Сабах», если обыграет латвийский РФШ, в 3-м раунде может сыграть с «Партизаном» (Сербия), «Рапидом» (Австрия), а также с победителями пар «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Петрокуб» (Молдова) и ЦСКА (Болгария) – «Сепси» (Румыния).
У «Нефтчи», которому 27 июля предстоит провести выездной матч против боснийского «Железничара», возможные соперники еще более солидные: АЗ (Нидерланды) и победители пар ПАОК (Греция) – «Бейтар» (Израиль), «Бешикташ» (Турция) – «Тирана» (Албания), «Целе» (Словения) – «Витория» (Португалия).
Интересные оппоненты ждут и «Габалу», если она во 2-м раунде пройдет кипрскую «Омонию». Это – «Динамо» (Киев, Украина) и победители пар «Мидтьюлланд» (Дания) – «Прогрес» (Люксембург), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – «Паневежис» (Литва), «Ордабасы» (Казахстан) – «Легия» (Польша).