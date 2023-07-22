Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Карабаха», «Сабаха», «Нефтчи» и «Габалы»

В Лиге чемпионов «Карабах», которому 26 июля предстоит провести первый матч 2-го раунда против польского «Ракува», будет среди «сеяных». По традиции в день жеребьевки УЕФА поделил команды на группы, сократив число потенциальных соперников. «Карабаху» могут достаться АЕК (Греция), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) и «Арис» (Кипр) – БАТЭ (Беларусь).

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. А в 15:00 стартует жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Если «Карабах» проиграет полякам, то окажется в так называемом «Пути чемпионов» Лиги Европы, где сыграют команды, выбывшие из Лиги чемпионов. Здесь нет «сеяных», но УЕФА и тут поделил команды на группы.

Неудачник в паре «Ракув» - «Карабах» может сыграть с проигравшими в противостояниях «Жальгирис» (Литва) – «Галатасарай» (Турция), «КИ Клаксвик» (Фареры) – «Хаккен» (Швеция), ХИК (Финляндия) – «Мольде» (Норвегия), «Брейдаблик» (Исландия) – «Копенгаген» (Дания), «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия).

Наконец, в 16:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. «Нефтчи», «Габала» и «Сабах» будут «несеяными» и, скорее всего, получат весьма серьезных соперников. Впрочем, им еще нужно пройти 2-й раунд, игры которого стартуют на этой неделе.