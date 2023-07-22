Президент Армении рад возобновлению отношений с Турцией

Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации отношений с Турцией, заявил находящийся с визитом в Италии президент Армении Ваагн Хачатурян итальянскому изданию La Repubblica.

"Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Нужно смотреть в будущее, понять, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному равновесию и к миру, а не к войне", - сказал Хачатурян.