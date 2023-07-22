Алиев выделил деньги на расширение сети радиовещания
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств на расширение сети радиовещания на территории Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
С целью закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджана, а также улучшение материально-технической базы существующих станций вещания, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение устойчивой деятельности, и финансирования эксплуатационных расходов из госбюджета Азербайджана на 2023 год Минцифры и транспорта выделено 13,7 млн манатов.