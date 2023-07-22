Нетаньяху выписался из больницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан из больницы в понедельник после экстренной операции на сердце, об этом пишет Associated Press.
Ранее The Times of Israel сообщал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор. Политика прооперировали 23 июля рано утром в медицинском центре Шибы в Рамат-Гане, он успешно перенес операцию.
73-летнего Нетаньяху госпитализировали в клинику Шиба в субботу, 15 июля. Перед этим он пожаловался на головокружение, после того как днем ранее провел несколько часов на солнце. Премьер из больницы рассказывал, что чувствует себя «очень хорошо». По его словам, у него было обезвоживание во время поездки в пятницу на Тивериадское озеро, куда он отправился «без шляпы, без воды».
Сообщения о недомогании Нетаньяху появились в преддверии обсуждения первой части судебной реформы, из-за которой в стране не стихают протесты. Премьер-министр столкнулся с сопротивлением оппозиции в ожидании парламентского голосования по первому крупному законопроекту о реформировании системы правосудия страны.