Нетаньяху выписался из больницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан из больницы в понедельник после экстренной операции на сердце, об этом пишет Associated Press.

Ранее The Times of Israel сообщал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор. Политика прооперировали 23 июля рано утром в медицинском центре Шибы в Рамат-Гане, он успешно перенес операцию.