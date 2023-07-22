В Ширванской городской прокуратуре начато расследование в связи с взрывом на заводе Министерства оборонной промышленности в городе Ширван, в результате которого погиб один человек, один получил ранения. На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры города и прокурор-криминалист.

* * * 12:33

Сегодня около 12:00 в ООО "Ширвано-Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

Об этом haqqin.az сообщил руководитель пресс-службы министерства Яшар Исаков.

Отмечается, что один человек погиб, еще один ранен в руку.

В настоящее время проводится расследование. Будет предоставлена дополнительная информация.