Европарламент требует защиты для российских уклонистов

Несколько депутатов Европарламента, включая евродепутата от ФРГ Удо Булльмана, обратились к лидерам ЕС с открытым письмом. Они призвали государства-члены сообщества активнее защищать и предоставлять убежище уклонистам от военной службы из РФ. Об этом сообщает DW со ссылкой на RND.

В письме говорится, что «долг ЕC и его государств-членов - защитить российских отказников от военной службы и обеспечить им убежище».

Авторы послания обращают внимание на то, что военное командование РФ незаконно содержит под стражей на захваченных территориях свыше 600 россиян, отказавшихся участвовать в войне РФ против Украины, пишет RND.

Открытое письмо направлено главе Евросовета Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

К концу апреля 2023 российские отказники подали почти 2500 прошений на предоставление убежища в Германии. По последним данным, ФРГ одобрила лишь 2% заявок (55). Всего было рассмотрено 814 прошений, 88 из них отклонены. Еще в 671 случае имело место «формальное урегулирование разбирательства», в том числе ситуации, когда заявление должно было быть подано в страну первого въезда в ЕС.