Эрдоган обсудит с министрами переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить со своим Кабинетом министров предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Ранее Эрдоган заявил журналистам, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке в ближайшее время. Также турецкий лидер заявил о запланированном на август визите Путина в Турцию, по его словам, визит ранее обсуждался между двумя лидерами.

"После встречи президента Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе внимание переключилось на процесс, связанный с зерновым коридором. Сообщается, что президент Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью продления соглашения о зерновом коридоре, которое является одной из важнейших тем заседания Кабинета министров", - пишет издание.