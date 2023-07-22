Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 25-29° тепла.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. Кое-где возможны ливневые дожди, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-17° тепла.