Путин подписал закон по военнообязанным

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Указ опубликован на портале правовых актов.

Таким образом, предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен для старших офицеров до 65 лет (с 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет).

Для имеющих воинские звания первого разряда возраст пребывания в мобилизационном резерве повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, его подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В третьем чтении инициатива была принята 18 июля.