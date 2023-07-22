Сколько территорий освободили украинцы

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в понедельник, 24 июля, о ходе контрнаступления украинских войск. По ее словам, существенное продвижение ВСУ отмечается на южном фронте и на бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, из них порядка 12 кв. км - за прошедшую неделю.

Еще около 4 кв. км украинским войскам удалось отбить у россиян за прошедшую неделю на бахмутском направлении. Всего же за время наступления там освобождено около 35 кв. км территории.

Сейчас активные бои ведутся на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, рассказала замминистра.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают медленное продвижение на трех направлениях фронта, в том числе под Бахмутом, на западе Донецкой области и около побережья Днепра в Запорожской области.