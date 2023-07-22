Швейцарская Argor-Heraeus положительно оценила деятельность AzerGold

13:15

Представители швейцарской международной аффинажной компании Argor-Heraeus, с которой Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold сотрудничает с 2017 года с целью аффинажа и реализации на внешнем рынке производимых ЗАО сплавов, содержащих золото и серебро, побывали в Азербайджане. Визит состоялся в рамках программы «Ответственный поставщик» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, членом которой является компания Argor-Heraeus. Представители компании провели различные встречи в головном офисе Общества, а также посетили Човдарский интегрированный региональный участок по переработке, расположенный в Дашкесанском районе.

Вице-президент международной компании, финансовый директор глобального бизнес-подразделения Фрэнк Морхардт и официальный представитель по контролю качества Марьяна Четербок оценили деятельность Общества исходя из международных требований и критериев прозрачности. Так, гости наглядно ознакомились с процессом добычи и производства, работой, проделанной в сфере охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности труда, условиями труда, созданными для работников, и др. Аудиторская делегация также посетила место проведения очередной акции по выездному медицинскому осмотру жителей сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», понаблюдала за процессом обследования, провела различные опросы местных жителей. Были собраны и проанализированы данные о проектах, реализуемых в сфере корпоративной социальной ответственности Общества. В качестве предварительного результата проверки было отмечено формирование положительного мнения, подчеркнуто, что деятельность ЗАО организована в соответствии с международными стандартами, нормами и принципами в горнодобывающей сфере.