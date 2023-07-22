Президент Кыргызстана не согласен с Лавровым

«Будем продолжать работать. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия», — подчеркнул глава российского МИД, напомнив при этом, что «в Конституции Киргизии русский язык остается языком национального общения».

Агентство Fergananews напоминает, что несколько дней назад Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что «в Киргизии несколько месяцев назад был принят закон. Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших киргизских друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем. В категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений».

Садыр Жапаров в интервью киргизским СМИ, отвечая на вопрос о реакции Лаврова, заметил, что российский министр «говорил, вероятно, не прочитав закон [«О государственном языке Кыргызской Республики»]». «В этом законе нет нормы о том, что русский язык дискриминируется. Напротив, русский язык используется в качестве официального языка. Эта норма также содержится в Конституции. Эти нормы останутся», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Жапаров заявил, что нормы нового закона не коснутся учителей и врачей: «Представьте, что вы берете в школу учителя русского языка русского по национальности. Неужели мы не возьмем его на работу, сказав, мол, «ты не знаешь кыргызского?» Русский язык нужен нам так же, как и кыргызский. Потому что со странами СНГ нельзя работать без русского языка. Когда мы посещаем Китай, арабские страны, те же европейские страны, мы тоже говорим по-русски».

Жапаров пояснил, что принятие закона продиктовано желанием развивать киргизский язык. «Посмотрите выступления государственных служащих, депутатов – половина на русском, половина на киргизском. Никто из нас либо не говорит полностью по-русски, либо не говорит полностью по-киргизски, постоянно смешиваем два языка. Поэтому давайте овладевать обоими языками одинаково. Давайте также выучим английский, французский, китайский, если нужно. Чем больше языков знать, тем лучше», — заключил президент.