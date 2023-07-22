Наводнения в Афганистане и Пакистане: десятки погибших

Внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 31 человека в Афганистане, по меньшей мере 13 человек погибли в результате оползней в Пакистане. Об этом сообщает Aljazeera.

Шафиулла Рахими, назначенный талибами представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Афганистана, заявил в воскресенье, что по меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнения за последние три дня.

Наводнение стало очередным стихийным бедствием в череде невзгод, обрушившихся на Афганистан. В апреле агентство ООН по гуманитарным вопросам заявило, что южноазиатская страна третий год кряду переживает засуху, второй год серьезных экономических трудностей и последствия десятилетий войн и стихийных бедствий.