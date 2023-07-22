Сбившего девочку-подростка водителя задержали

Сотрудники полиции задержали водителя мопеда, который, сбив девочку-подростка в поселке Говсан, сбежал с места ДТП. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, после инцидента водитель мопеда скрылся с места происшествия, не оказав девочке никакой помощи. Пострадавшую госпитализировали.

Водитель, ранее судимый Айдын Махмудов, был задержан и доставлен в Сураханское районное управление полиции. В своих показаниях он заявил, что работал в одной из курьерских компаний. После аварии, чтобы скрыться от полиции, он продал свой мопед.

Возбуждено уголовное дело.