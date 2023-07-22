Медведев призвал бить по «нестандартным целям» в Украине

У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — пишет Медведев. Он добавил, что в России должны быть готовы к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев.

Кроме этого, Медведев предложил выбирать нестандартные цели для ударов. «Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — заявил политик.