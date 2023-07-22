27-летний Вареш Арцунян напал с молотком на Соборную мечеть в Красноярском крае России, разбив молотком окна, двери и минбар, сообщают российские СМИ.

Посетители мечети пытались остановить Арцуняна, однако тот вел себя крайне агрессивно и пытался их атаковать. Пострадавших от действий нападавшего нет.

Мужчину задержали сотрудники мечети и передали его полицейским. Оказалось, что Арцунян был ранее судим за грабеж и состоит на учете в психиатрической больнице. На допросе задержанный заявил, что является жителем «небесного Иерусалима, а в мечети поклоняются дьяволу».