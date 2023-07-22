Чего боятся россияне

Диверсионная деятельность на территории РФ остается главным источником страха россиян: к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое. Об этом говорится в исследовании, проведенном коммуникационной компанией КРОС, пишет газета «Коммерсант».

В апреле-июне наибольший страх у россиян вызывала диверсионная деятельность. Эта тревожность остается лидером рейтинга КРОС уже второй квартал подряд.

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Хотя само выступление наемников было оперативно остановлено, быстрое мирное разрешение кризиса породило в соцсетях ряд конспирологических версий, которые способствовали дальнейшему нагнетанию этой тревожности, отмечают авторы исследования.

Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения. Следом расположились тревожности, связанные с украинским контрнаступлением, ростом ядерной угрозы, пищевыми и алкогольными отравлениями, вопросами призыва и мобилизации, нападениями бродячих собак, нашествием непарного шелкопряда и других вредителей, а также ущемлением российского спорта на международной арене.