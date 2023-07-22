Путин действует методами Сталина, уничтожая продовольствие в Украине. Так прокомментировал сегодняшний удар по речным портам на юге Одесской области военный аналитик BILD Юлиан Рёпке. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия продолжает систематически атаковать продовольственную инфраструктуру Украины. Прошлой ночью она атаковала порт на юго-западе страны, снова нацелившись на уничтожение зерна. Путин идет по стопам Сталина с его печально известным красным террором», - написал Рёпке.

Напомним, что в ночь на 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины, целью четырехчасовой атаки дронов-камикадзе Shahed-136 стала портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар.