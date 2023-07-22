Загадочная смерть очередного российского миллиардера

Отдел информации 15:27

Выдвинута новая версия загадочной гибели 40-летнего миллиардера Антона Черепенникова, главы холдинга, разработавшего для ФСБ России систему, позволяющую отслеживать телефоны и интернет-активность. СМИ, близкие к правительству, сообщают, что глава компании ICS Holding Черепенников скончался в результате «удушения медицинским газом» во время ксенонотерапии. Об этом рассказал RTVI источник в одном из силовых ведомств Москвы. Предположительно, бизнесмен превысил дозу препарата, который принимал в лечебных целях. При этом источник RTVI добавляет, что в ночь перед смертью у предпринимателя было трое гостей из «сферы досуга». Эту же информацию подтверждает и издание «Блокнот».

Ксенонотерапия - методика, созданная российским анестезиологом Николаем Буровым в конце прошлого века. Он патентовал этот метод как вид наркоза. Ксенон и кислород смешиваются и ингалируются, что позволяет достичь глубокого и продолжительного сна, полностью избавиться от боли и быстро вывести газ из организма. «Российская газета» детально рассказывала о популярности этого метода среди знаменитостей, а также о возможных рисках, связанных с его использованием. Специалисты предупреждают, что ксенон противопоказан при заболеваниях сердца, астме и некоторых других патологиях. Опасно прибегать к этой процедуре и без тщательного предварительного обследования. Сегодня ксенонотерапия в медицине применяется в лечении депрессивных состояний, алкогольной и наркотической зависимости, предотвращении панических атак, при нарушениях мозгового кровообращения, в терапии после инфаркта миокарда. По сообщениям, процедуру ксенонотерапии бизнесмену проводил личный врач в его роскошном кабинете в центре Москвы. Состояние предпринимателя ухудшилось: прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти ему жизнь.