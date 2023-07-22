Загадочная смерть очередного российского миллиардера
Выдвинута новая версия загадочной гибели 40-летнего миллиардера Антона Черепенникова, главы холдинга, разработавшего для ФСБ России систему, позволяющую отслеживать телефоны и интернет-активность. СМИ, близкие к правительству, сообщают, что глава компании ICS Holding Черепенников скончался в результате «удушения медицинским газом» во время ксенонотерапии. Об этом рассказал RTVI источник в одном из силовых ведомств Москвы. Предположительно, бизнесмен превысил дозу препарата, который принимал в лечебных целях.
При этом источник RTVI добавляет, что в ночь перед смертью у предпринимателя было трое гостей из «сферы досуга». Эту же информацию подтверждает и издание «Блокнот».
Ксенонотерапия - методика, созданная российским анестезиологом Николаем Буровым в конце прошлого века. Он патентовал этот метод как вид наркоза. Ксенон и кислород смешиваются и ингалируются, что позволяет достичь глубокого и продолжительного сна, полностью избавиться от боли и быстро вывести газ из организма. «Российская газета» детально рассказывала о популярности этого метода среди знаменитостей, а также о возможных рисках, связанных с его использованием. Специалисты предупреждают, что ксенон противопоказан при заболеваниях сердца, астме и некоторых других патологиях. Опасно прибегать к этой процедуре и без тщательного предварительного обследования.
Сегодня ксенонотерапия в медицине применяется в лечении депрессивных состояний, алкогольной и наркотической зависимости, предотвращении панических атак, при нарушениях мозгового кровообращения, в терапии после инфаркта миокарда.
По сообщениям, процедуру ксенонотерапии бизнесмену проводил личный врач в его роскошном кабинете в центре Москвы. Состояние предпринимателя ухудшилось: прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти ему жизнь.
Черепенникова считали близким к российским службам безопасности. Его описывают как «электронного государственного шпиона», заработавшего миллионы фунтов стерлингов на своем бизнесе.
Подозрения в насильственной смерти бизнесмена подогревает прежде всего позиция его близкого друга Василия Полонского, который раскритиковал версию об остановке сердца, пояснив агентству «База», что не верит в официальную причину смерти.
Отметим, что Черепенников — очередная известная фигура из рядов элиты России, погибшая при загадочных, необъяснимых и труднообъяснимых обстоятельствах.
Ранее в Пресненском районе Москвы был найден мертвым еще один российский миллиардер-олигарх, 63-летний Игорь Кудряков. По некоторым данным, он болел раком и умер в результате осложнений. Однако видится странным, почему миллиардер боролся с болезнью дома, а не в какой-нибудь престижной клинике.