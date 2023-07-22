Вилаят Эйвазов поздравляет haqqin.az

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов поздравил главного редактора информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллу Фатуллаева, а также коллектив портала с Днем национальной печати, который отмечается в Азербайджане 22 июля.

В поздравлении главы МВД Азербайджана говорится, что «за прошедшие 148 лет азербайджанские медиа совершенствуются в результате проводимых реформ».

Министр внутренних дел отметил, что плодотворный труд сотрудников haqqin.az оценен по достоинству президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вилаят Эйвазов поблагодарил главного редактора и сотрудников портала за проводимую работу в защиту национальных и государственных интересов.