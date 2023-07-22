В Кремле заявили, что собор в Одессе разрушили «антиракеты»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушила не Россия, а «антиракеты».

«Наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».

Что именно имел в виду Песков, говоря об «антиракетах» — не ясно.

Напомним, в результате российской ракетной атаки в ночь на 23 июля в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, относящийся к Украинской православной церкви (Московского патриархата). В результате атаки убит один человек, ранены 19, среди них 4 ребенка, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.