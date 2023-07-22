В Украине задержали одесского военкома-олигарха

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и сотрудники офиса генпрокурора задержали в Киеве бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он подозревается в незаконном обогащении на 188 млн гривен (около 4,6 млн евро) и в умышленном уклонении от несения службы, пишет пресс-служба ГБР.

Бывший военком пытался скрыться от следствия. «Он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы. Борисову грозит до 10 лет лишения свободы. ГБР намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого без возможности внесения залога.

Задержание экс-военкома Одесской области Евгения Борисова

Во второй половине июня «Украинская правда» опубликовала расследование, из которого следовало, что после объявления в стране всеобщей мобилизации в феврале 2022 года члены семьи Евгения Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании на более чем четыре миллиона евро. Так, у матери военного в собственности появилась вилла в Испании стоимостью более 4 млн евро, а у жены — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро. Кроме того, журналисты обнаружили, что теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей дорогостоящего автопарка, включающего Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. 23 июня президент Украины Владимир Зеленский лично поручил отстранить Борисова от должности.