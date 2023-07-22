В Украине задержали одесского военкома-олигарха
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и сотрудники офиса генпрокурора задержали в Киеве бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он подозревается в незаконном обогащении на 188 млн гривен (около 4,6 млн евро) и в умышленном уклонении от несения службы, пишет пресс-служба ГБР.
Бывший военком пытался скрыться от следствия. «Он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы. Борисову грозит до 10 лет лишения свободы. ГБР намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого без возможности внесения залога.
Во второй половине июня «Украинская правда» опубликовала расследование, из которого следовало, что после объявления в стране всеобщей мобилизации в феврале 2022 года члены семьи Евгения Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании на более чем четыре миллиона евро. Так, у матери военного в собственности появилась вилла в Испании стоимостью более 4 млн евро, а у жены — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро. Кроме того, журналисты обнаружили, что теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей дорогостоящего автопарка, включающего Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.
Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. 23 июня президент Украины Владимир Зеленский лично поручил отстранить Борисова от должности.