В Украине задержали одесского военкома-олигарха

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и сотрудники офиса генпрокурора задержали в Киеве бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он подозревается в незаконном обогащении на 188 млн гривен (около 4,6 млн евро) и в умышленном уклонении от несения службы, пишет пресс-служба ГБР.

Бывший военком пытался скрыться от следствия. «Он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы. Борисову грозит до 10 лет лишения свободы. ГБР намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого без возможности внесения залога.