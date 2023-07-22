Прокуратура расследует причины самосожжения инвалида Карабахской войны

33-летний инвалид Второй Карабахской войны Низамеддин Ибадов облил себя бензином и поджег перед собственным домом. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Сообщается, что Ибадов был награжден медалями за освобождение Суговушана, Гадрута, Физули, Джебраила и Кельбаджара. После войны у мужчины диагностировали психическое заболевание.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, Сабунчинская районная прокуратура ведет расследование по факту.