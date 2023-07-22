Алиев о сотрудничестве с Китаем

Если взглянуть на политическую карту региона, а также на карту транспортных путей, можно увидеть, как плотно Азербайджан и Китай связаны друг с другом, заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«Например, если мы возьмем основные вопросы глобальной международной повестки дня, то наши позиции совпадают. Они совпадают по вопросам, касающимся суверенитета, независимости, территориальной целостности, невмешательства в дела других стран. Они совпадают по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством.

Мы наблюдаем рост объемов взаимной торговли и особенно потенциал, который мы видим в возникающих новых транспортных маршрутах, которые в будущем еще больше объединят наши страны. И это также будет большим вкладом в региональную безопасность и стабильность, потому что, когда страны объединяются в формате взаимовыгодного сотрудничества, это способствует региональной стабильности, предсказуемости, процветанию и развитию.

Что касается внешней политики, приоритетов и повестки, то я вижу много общего между политикой Китая и Азербайджана, равно как и в любом другом направлении. А относительно недавно наши отношения еще более активизировались.

И, конечно же, мои встречи с (председателем КНР) Си Цзиньпином играют важную роль в определении направления и ставят очень четкие цели в плане развития. Но в то же время коммуникация на более низком уровне, на уровне государственных чиновников, парламентариев и представителей общественности, а также отношения между нашими партиями - это также создает особый формат сотрудничества.

Поэтому, когда я говорю, что, по моему мнению, это только начало долгого пути, то я думаю, что это охватывает все эти взгляды. Что касается будущего двусторонних отношений, то здесь мы придерживаемся политики единогласия между Китаем и Азербайджаном. Таким образом, я могу еще раз только подтвердить, то, что я сказал: отношения отличные. И в дальнейшем они будут только улучшаться», - сказал Алиев.