Ильхам Алиев: «Меня впечатлил интеллект Си Цзиньпина»

«У меня была возможность неоднократно встречаться с Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением. Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан.

Но в то же время глубокая осведомленность председателя Си о сути нашего сотрудничества, о перспективах нашего сотрудничества действительно демонстрирует, что он очень ответственный человек. Результатом этого является очень успешная внешняя политика.

Вы знаете, что год от года число друзей Китая в мире растет. И это благодаря той мудрой политике. Мы можем только аплодировать тому, что он делает для развития своей страны, для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Думаю, это один из уникальных случаев на мировой арене. Особенно сейчас, когда вы просто помогаете странам, которые нуждаются в помощи и которые не могут получить помощь вовремя и из других источников.

Могу привести вам один пример, связанный с Азербайджаном. Когда начался COVID, у нас были большие проблемы, потому что у нас не было вакцин. И единственной страной, которая помогла нам тогда с вакцинами, был Китай. Я написал письмо Си Цзиньпину с просьбой помочь и сразу же получил на него ответ. Мы получили первую партию в миллион доз и начали вакцинацию в середине января. Так что мы были одними из первых в мире, и это благодаря его политике помощи. Как мы можем это забыть?

У меня было много встреч с Си Цзиньпином, и как человек он очень дружелюбный, очень уважительный, открытый, и как человеку мне действительно приятно с ним общаться», - сказал Алиев.