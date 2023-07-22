Отток капитала из России достиг рекордных значений

После 24 февраля 2022 года Россия пережила беспрецедентный отток капитала, несмотря на санкции, усложнившие расчеты с внешним миром и жесткие валютные ограничения от ЦБ РФ. Всего с начала войны из России было выведено 253 млрд долларов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) и статистику Центробанка.

За 2022 год, по данным ЦМАКП, из России было выведено $239 млрд — вчетверо больше, чем годом ранее (эта сумма включает $13 млрд за довоенный январь). В первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд. В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды.

Сообщается, что после мятежа ЧВК «Вагнер», который вызвал панику среди элит и граждан, в июне валютные депозиты в российских банках сократились еще на $10 млрд, хотя после мобилизационной паники прошлой осени такой отток не превышал $1–5 млрд.