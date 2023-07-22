В чем обвиняют арестованных «гюленовцев»?
Наримановский районный суд арестовал бывших руководителей террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ) в Азербайджане - Дойруша Джафарова, отвечающего за финансовые дела организации Гумраха Абдурахманова, директора центра Yurd Руслана Алиева и отвечающего за организационные вопросы Анара Алиева сроком на 4 месяца. Им предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (Изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана.
Руслан Алиев – преподаватель Бакинского инженерного университета.