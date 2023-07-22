Тамилла Алиева, собкор 16:59

Компания İpəksu прокомментировала результаты проверок бутилированной питьевой воды, проведенных Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), которые вызвали общественный интерес. Как сообщили представители компании, в результате серии экспертных проверок было подтверждено полное соответствие продукции торговой марки İpəksu государственным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Отметим, что основная претензия Агентства пищевой безопасности заключалась в том, что на товарной этикетке продукт İpəksu называется «родниковой водой», хотя на деле речь идет об «артезианской воде Хачмазского района».

Здесь важно отметить, что компания İpəksu, пользующаяся на рынке безупречной деловой репутацией, известна в Азербайджане качеством своей продукции и является одной из производителей бутилированной воды. Компания имеет международные сертификаты ISO 9001-2015 (производство газированных и негазированных безалкогольных напитков) и ISO 22000-2018 (производство и расфасовка питьевой воды в тару). 11 июля 2023 года на официальном сайте Агентства была опубликована информация «AQTA объявило результаты проверок бутилированной питьевой воды», в соответствии с которой плановые и внеплановые проверки проводились в течение нынешнего года на 22 предприятиях, производящих этот продукт. В ходе проверок, в частности, были отобраны лабораторные образцы продукции, выпускаемой под торговой маркой İpəksu. Лабораторные исследования показали, что вода İpəksu, источником которой является Хачмазский район, соответствует стандартам качества и пищевой безопасности, установленным государством.

В ходе проверки было также установлено, что на 19-литровом водном продукте, изготовленном под торговой маркой İpəksu, указано «родниковая вода», тогда как ее источником является «артезианская вода Хачмазского района». В компании İpəksu в этой связи отмечают, что при упоминании геологических источников под определением «родниковая вода» обычно имеют в виду «воду, выходящую из недр земли естественным образом». И уточняют, что при использовании артезианского устройства качество воды, которую выкачивают из глубинных слоев земли с помощью технических средств, не только не уступает воде, находящейся на поверхности, но и превосходит ее по насыщению минеральными веществами и пользе для организма человека. И приводят в пример известные во всем мире артезианские скважины, прорытые в Ессентуках и Боржоми, где добыча самой бутилированной воды «Боржоми» осуществляется посредством девяти артезианских скважин, расположенных на глубине от 140 до 1 500 метров. Представители компании İpəksu добавили, что в принятом 5 мая 2022 года законе Азербайджанской Республики «О безопасности пищевых продуктов» в соответствии со статьей 38 предусмотрены переходные положения, связанные с вступлением этого закона в силу.