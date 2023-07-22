«Сионисты со штаб-квартирами в Европе»: в Иране отчитались о задержании террористов

Разведка Ирана заявила о задержании израильских террористов, перевозивших бомбы. Задержанные намеревались провести диверсии в ряде иранских провинций, передает IRNA со ссылкой на сообщение Министерства информации ИРИ в понедельник.

В сообщении отмечается, что члены террористической сети были якобы связаны через шпионскую сеть штаб-квартир, находящихся в Дании и Нидерландах, и координировались разведкой Израиля.

По сообщениям источника, злоумышленники планировали накануне Мухаррама провести различные террористические операции в иранских провинциях. В Министерстве разведки подчеркнули, что обнаружены и обезврежены 43 бомбы с высокой разрушительной силой и возможностью дистанционного управления.