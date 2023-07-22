Эксперт рассказал, что будет, если «Вагнер» нападет на Польшу

В случае нападения на Польшу наемники ЧВК «Вагнер» продержатся четыре минуты, заявил итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

«В Польше «Вагнер» продержался бы около четырех минут. Что могут сделать эти 5-10 тысяч наемников? Вторгнуться в Польшу — тогда их ждут две бронетанковые бригады армии США и четыре польские тяжелые дивизии. И около 400 истребителей и бомбардировщиков НАТО. Все «вагнеровцы» будут убиты за один день», — сказал Тейнер.

Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК «Вагнер» хотят «сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув».