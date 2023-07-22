В Израиле приняли скандальный законопроект

После нескольких недель протестов и массовых общественных прений, которые потрясли Израиль и разделили общество, Кнессет (парламент Израиля) окончательно утвердил закон, запрещающий судам проверять обоснованность решений правительства и министров, сообщает The Times of Israel.

Оппозиционные депутаты бойкотировали окончательное голосование по законопроекту в знак протеста, однако 64 голосов из правящей коалиции оказалось достаточно для принятия закона. Он ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством (оно формируется из депутатов). Другие поправки, за которые в понедельник не голосовали, предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда.

По мнению критиков законопроекта, поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля за правительством. Оппозиция уверена, что законы судебной реформы приведут к исчезновению независимой судебной системы и подорвут основы демократии.

Нетаньяху и его союзники из правой коалиции заявляют, что реформа необходима для ограничения чрезмерных, по их мнению, полномочий неизбираемых судей. Акции противников законопроекта не прекращаются уже седьмой месяц.