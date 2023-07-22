Гара Гараев отдал 18 лет «Карабаху». И вот как с ним попрощались…

«До сих пор помню тот день, когда 18 лет назад я пришел на отбор в академию «Карабаха», - пишет футболист, обращаясь к футбольному сообществу агдамского клуба. – С тех пор для меня было большой ответственностью представлять вас как футболист и капитан команды. Я горжусь каждым мгновением. Эти 18 лет я делал все, чтобы «Карабах» был на вершине».

Гараев поблагодарил товарищей по команде, тренеров, президента клуба, всех тех, с кем он работал эти годы, и, конечно, болельщиков.

«Всеми своими успехами в футболе я обязан «Карабаху». Расставание – это тоже часть любви. Я – карабахский, и «Карабах» всегда будет в моем сердце!»

Интересно, что с футболистом, который 18 лет верой и правдой служил клубу, «Карабах» попрощался, мягко говоря, весьма скромно. На официальной странице агдамцев в Facebook клуб одним предложением объявил об уходе своего бывшего капитана. На сайте «Карабаха» и вовсе нет ни слова про уход Гараева.