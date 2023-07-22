Гара Гараев отдал 18 лет «Карабаху». И вот как с ним попрощались…
Ветеран футбольного клуба «Карабах» Гара Гараев объявил о своем уходе из агдамской команды.
Сегодня в своих соцсетях 30-летний полузащитник, отдавший «Карабаху» 18 лет жизни, опубликовал прощальное письмо.
«До сих пор помню тот день, когда 18 лет назад я пришел на отбор в академию «Карабаха», - пишет футболист, обращаясь к футбольному сообществу агдамского клуба. – С тех пор для меня было большой ответственностью представлять вас как футболист и капитан команды. Я горжусь каждым мгновением. Эти 18 лет я делал все, чтобы «Карабах» был на вершине».
Гараев поблагодарил товарищей по команде, тренеров, президента клуба, всех тех, с кем он работал эти годы, и, конечно, болельщиков.
«Всеми своими успехами в футболе я обязан «Карабаху». Расставание – это тоже часть любви. Я – карабахский, и «Карабах» всегда будет в моем сердце!»
Интересно, что с футболистом, который 18 лет верой и правдой служил клубу, «Карабах» попрощался, мягко говоря, весьма скромно. На официальной странице агдамцев в Facebook клуб одним предложением объявил об уходе своего бывшего капитана. На сайте «Карабаха» и вовсе нет ни слова про уход Гараева.
Ходят активные слухи о том, что Гара перейдет в стан главного соперника «Карабаха» - «Нефтчи». Возможно, именно по этой причине с ним простились так холодно. Также муссировалась тема недовольства футболиста тем, что он не попадает в стартовый состав и прочно осел на скамейке «Карабаха».
Но в любом случае футболист, проведший в клубе 18 лет и считающийся одним из редких собственных воспитанников «Карабаха», заслуживал куда более теплых проводов.