Западные эксперты о шагах Эрдогана: «Победа России в Украине стала бы для Турции катастрофой» наш обзор
Эксперты в деталях обсуждают решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана существенно изменить после победы на выборах внешнеполитический курс, предпринять шаги в сторону сближения с Западом, а также пойти на решения, которые не понравились России.
Как отмечают авторы аналитической программы в вашингтонской редакции «Радио Свобода», очевидное сближение лидера Турции с Западом вовсе не означает, что Эрдоган с ними теперь «полностью заодно» или что лидер Турции готов поставить под угрозу свои отношения с Владимиром Путиным.
«Полурокировка» политики Эрдогана в сторону Запада, по их мнению, во многом обусловлена прагматическими финансовыми соображениями, в частности, стремлением увеличить приток иностранных инвестиций в экономику Турции.
В то же время, по мнению экспертов, свою роль мог сыграть имидж Путина как «сильного лидера», изрядно подпорченный июньским мятежом группы наемников ЧВК «Вагнер».
Отношения между Турцией и Россией во многом определяются личными отношениями двух лидеров, так что, по мнению экспертов, «ослабленный Путин» становится менее надежным партнером.
«Эрдоган стал налаживать отношения с Западом уже после своей победы на выборах, - объяснила ведущим «Радио Свобода» Асли Айдынтасбас, научный сотрудник Бруклинского института в Вашингтоне. - Но при этом он хочет, чтобы сближение произошло на его условиях».
Как считают эксперты, полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года открыло для Эрдогана возможность стать поистине незаменимым партнером для НАТО и Вашингтона.
На данный момент Эрдоган – единственный лидер среди входящих в НАТО стран, который поддерживает регулярные контакты с Путиным, а также имеет хорошие отношения с президентом Зеленским, что делает лидера Турции потенциально эффективным посредником между Россией и Украиной.
Турция продолжает поставлять Украине летальное оружие, причем она делала это задолго до других членов НАТО. На ранних этапах войны беспилотники Bayraktar, произведенные турецкой компанией Baykar, сыграли решающую роль в обороне Украины, а в настоящее время эта компания, частично принадлежащая зятю Эрдогана, строит в Украине завод по производству БПЛА, открытие которого ожидается в 2025 году.
Эрдоган помог в прошлом году заключить сделку между Москвой и Киевом, которая позволила Украине экспортировать во время войны миллионы тонн зерна, предотвратить глобальный продовольственный кризис, а самой Турции, являющейся крупным импортером украинского и российского зерна, получить прямую выгоду от этой сделки.
Эрдоган также участвовал в переговорах об обмене пленными, в том числе в сентябре 2022 года, в ходе которых Турция должна была удерживать вплоть до окончания войны нескольких командиров украинского полка «Азов». Передача Эрдоганом этих людей президенту Зеленскому, осуществленная накануне саммита НАТО в Вильнюсе, укрепила имидж Эрдогана в Североатлантическом альянсе, а также добавила политических очков обоим лидерам в своих странах.
Все эти изменения во внешнеполитическом курсе Эрдогана вызвали обвинения в его адрес со стороны российских пропагандистов, суть которых сводилась к «недружественному» отношению Анкары к Москве.
«Я думаю, что Эрдоган весьма осторожен в том, чтобы не оскорбить Путина, по крайней мере, в прямом, личном смысле, – отметил в интервью «Радио Свобода» Рич Аутзен, бывший сотрудник Госдепартамента США и аналитик Атлантического совета. - Идет корректировка или, если хотите, перебалансировка [внешней политики Турции], и отчасти это обусловлено искренней привязанностью Эрдогана к украинскому суверенитету».
По мнению Аутзена, победа России над Украиной стала бы для Турции «стратегической и геополитической катастрофой», поскольку при таком развитии событий Москва получит контроль над широкой полосой побережья Черного моря «и будет в гораздо лучшем положении, чтобы оказывать на Турцию давление».
По словам американского эксперта, у Эрдогана будет возможность обсудить с Путиным недавнее освобождение командиров «Азова» и куда более насущные вопросы в ходе предстоящего в августе визита президента России в Турцию, который Кремль еще не подтвердил.
«Путин встречался с Эрдоганом, возможно, чаще, чем с любым другим лидером за пределами бывшего СССР, что является признаком хороших рабочих отношений и способности разделять их конкурентные интересы в Украине, Азербайджане, Сирии и Ливии, - продолжал Рич Аутзен. - Если этот визит состоится, то, скорее всего, Эрдоган с Путиным обсудят войну в Украине, возможное возрождение зерновой сделки и расширение экономических связей. Думаю, что Эрдоган заставит Путина задуматься об урегулировании конфликта в Украине на условиях, которые не ведут к дальнейшей эскалации».