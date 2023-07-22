Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:40

Эксперты в деталях обсуждают решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана существенно изменить после победы на выборах внешнеполитический курс, предпринять шаги в сторону сближения с Западом, а также пойти на решения, которые не понравились России. Как отмечают авторы аналитической программы в вашингтонской редакции «Радио Свобода», очевидное сближение лидера Турции с Западом вовсе не означает, что Эрдоган с ними теперь «полностью заодно» или что лидер Турции готов поставить под угрозу свои отношения с Владимиром Путиным. «Полурокировка» политики Эрдогана в сторону Запада, по их мнению, во многом обусловлена прагматическими финансовыми соображениями, в частности, стремлением увеличить приток иностранных инвестиций в экономику Турции. В то же время, по мнению экспертов, свою роль мог сыграть имидж Путина как «сильного лидера», изрядно подпорченный июньским мятежом группы наемников ЧВК «Вагнер».

Отношения между Турцией и Россией во многом определяются личными отношениями двух лидеров, так что, по мнению экспертов, «ослабленный Путин» становится менее надежным партнером. «Эрдоган стал налаживать отношения с Западом уже после своей победы на выборах, - объяснила ведущим «Радио Свобода» Асли Айдынтасбас, научный сотрудник Бруклинского института в Вашингтоне. - Но при этом он хочет, чтобы сближение произошло на его условиях». Как считают эксперты, полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года открыло для Эрдогана возможность стать поистине незаменимым партнером для НАТО и Вашингтона. На данный момент Эрдоган – единственный лидер среди входящих в НАТО стран, который поддерживает регулярные контакты с Путиным, а также имеет хорошие отношения с президентом Зеленским, что делает лидера Турции потенциально эффективным посредником между Россией и Украиной. Турция продолжает поставлять Украине летальное оружие, причем она делала это задолго до других членов НАТО. На ранних этапах войны беспилотники Bayraktar, произведенные турецкой компанией Baykar, сыграли решающую роль в обороне Украины, а в настоящее время эта компания, частично принадлежащая зятю Эрдогана, строит в Украине завод по производству БПЛА, открытие которого ожидается в 2025 году.