Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, «достаточном для оснащения армии». Об этом пишет Politico со ссылкой на таможенные записи.

Поставляются товары не военного, но двойного назначения.

В частности, РФ закупила сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.

«Эти поставки указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину», - пишет издание.