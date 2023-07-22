Главе норвежской леворадикальной партии Rodt («Красная партия») Бьорнару Мокснесу пришлось подать в отставку после того, как он украл пару очков из беспошлинного магазина в международном аэропорту Осло.

«Многие спрашивают меня, как я мог поступить так глупо. Я и сам задаюсь этим вопросом. Ответа у меня нет, но я знаю: тот, кто поступил неправильно, должен нести за это ответственность. Те, кто наделен силой, должен отвечать за свои поступки», – написал он в Facebook.

Мокснес также подчеркнул: одной из причин этого решения стало опасение, что история ляжет пятном на всю партию.