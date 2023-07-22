Байрамов и Мирзоян завтра встретятся лицом к лицу

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры. Об этом сообщили в МИД РФ.

«25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном», - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ проинформировали, что в ходе встречи стороны уделят особое внимание «подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие».