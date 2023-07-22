Информация для общественности от Azerbaijan International Mining Company

AIMC выражает глубокое уважение к заявлениям и принимает замечания, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече, состоявшейся 11 июля 2023 года. В ответ на эти замечания AIMC приняла незамедлительные меры и активно сотрудничает с Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана для решения данного вопроса. AIMC выражает готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, включая комиссию, созданную под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, для проведения всестороннего расследования ситуации в селе Сёюдлю Кедабекского района.

Azerbaijan International Mining Company (AIMC), занимающаяся производством золота, меди и серебра, выражает глубокую обеспокоенность в связи с вопросами, поднятыми местным населением по поводу хвостохранилища вблизи села Сёюдлю.

18 июля комиссия провела собрание в Кедабекском районе, чтобы проинформировать жителей Сёюдлю о проделанной работе и планах по дальнейшей оценке. После этого было проведено отдельное заседание с местными жителями для обсуждения инициатив и результатов комиссии с участием руководства и персонала AIMC.

Впоследствии, согласно распоряжению президента Азербайджана и МЭПР, комиссия приняла решение воспользоваться услугами геологической и горнодобывающей консалтинговой компани Micon International (Micon) с целью использования их опыта и технической поддержки в процессе требуемой материально-технической оценки и дальнейшего изучения ситуации. Деятельность предприятия продолжится до визита компании Micon в регион, запланированного до 1 августа, после чего операции будут приостановлены в ожидании результатов комплексной проверки, запланированной на шесть недель с начала работ на объекте.

В связи с указанными мерами и в соответствии с запросом МЭПР AIMC заключила контракт с Knight Piesold, известной международной инжиниринговой компанией, специализирующейся на консультировании по отходам, для проведения дальнейших исследований в рамках будущих оценок обращения с отходами.

На протяжении всей своей деятельности компания была привержена прозрачности и соблюдению передовых методов. Здоровье и защита окружающей среды всегда были и будут первостепенными для ее деятельности.

Именно по этой причине AIMC продолжит предпринимать необходимые шаги для обеспечения соблюдения рекомендаций по безопасности МЭПР и будет сотрудничать с государственными органами и заинтересованными сторонами.

AIMC с гордостью заявляет, что является крупнейшим экспортером в ненефтяном секторе Азербайджана и крупнейшим прямым иностранным инвестором в горнодобывающий сектор. AIMC создала в Азербайджане более 1600 рабочих мест с полной занятостью. Стоит отметить, что только 42 из этих позиций заняты иностранными специалистами. Что касается местных кадров, AIMC активно способствует их развитию по всей стране и будет продолжать деятельность в этом направлении. В соответствии со своим подходом к социальной ответственности AIMC в ближайшее время представит общественности всеобъемлющую трехлетнюю КСО стратегию.

AIMC является операционной компанией, функционирующей в соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП), подписанным между правительством Азербайджанской Республики и R.V. Investment Group Services LLC (США), которое охватывает разведку, разработку и раздел продукции различных золотых и медных проектов в Азербайджане. В портфель компании входят действующие рудники Гоша и Кедабек. Проекты в рамках СРП осуществляются в партнерстве с правительством Азербайджанской Республики, которому принадлежит 51-процентная доля.

Как компания, которая полностью привержена прозрачности, открытому диалогу и устойчивым практикам, AIMC работает над разрешением текущей ситуации, обеспечением долгосрочного благополучия местного населения и охраны окружающей среды.