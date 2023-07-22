Байрамов отправился в Москву на переговоры с Мирзояном
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию.
В рамках визита во вторник, 25 июля, запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.
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