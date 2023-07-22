Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:23

Украинская армия начала масштабную контрнаступательную кампанию, ход которой легким не назовешь: ВСУ несут тяжелые потери, поскольку российская армия создала на их пути глубоко эшелонированные оборонительные укрепления и заложила большое количество мин на южном направлении, в запорожских степях. Тем не менее, контрнаступление ВСУ продолжается, и на некоторых участках подразделениям армии Украины удается подавить российскую оборону. Среди массы вопросов, связанных с ситуацией на украинском фронте, международные СМИ задаются, в числе прочих, вопросом, каким именно горючим заправляются сотни единиц боевой техники ВСУ, в том числе, танки «Леопард», полученные Украиной от западных союзников? Немецкая газета Handelsblat пишет, что нехватки топлива ВСУ не испытывают. Более того, танки Leopard, боевые машины Bradley и другая техника западного производства, используемая армией Украины в контрнаступлении, работают на… российском топливе.

Но как такое возможно?! Немецкие журналисты раскопали такую информацию, что большую часть дизельного топлива Украина импортирует из Венгрии и Турции, использующих на своих нефтеперерабатывающих заводах российскую нефть. Как сообщает из Киева местная таможенная служба, венгерская энергетическая компания MOL, имеющая официальное разрешение Евросоюза на импорт российской нефти, за последние полгода значительно увеличила экспорт горючего в Украину. В результате, MOL, которая покупает в России дешевую нефть и перерабатывает ее на своих НПЗ, имеет на украинском рынке конкурентное преимущество по сравнению с другими европейскими компаниями, которые из-за санкций его потеряли. В отличие от венгерских НПЗ, старавшихся до последнего времени особо не афишировать, что используют дешевую российскую нефть, Турция никогда не скрывала, что снабжает свои нефтеперерабатывающие заводы российским топливом. В результате, цена произведенных на турецких НПЗ дизельного топлива и смазочных материалов ощутимо дешевле, что позволяет туркам также занять часть украинского рынка.