Пшеница взлетела в цене

Цена сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, которая прошла с момента выхода России из зерновой сделки, выросла на 12,3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

17 июля (день выхода РФ из сделки) стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, в понедельник, 24 июля, цена поднялась уже до $7,34 за бушель.

На минувшей неделе стоимость пшеницы на бирже постоянно менялась: на торгах фиксировали то подорожание на фоне заявлений сторон по зерновой сделке, то вновь снижение. В понедельник, 24 июля, рост составлял 5,45%.

Одновременно увеличивалась и цена фьючерса кукурузы. В понедельник стоимость сентябрьского фьючерса достигла 3,51%, цена сельхозпродукции выросла на $5,55 за бушель.