Генсек ООН обратился к России: вернитесь к зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке «в соответствии с его последним предложением». Об этом он заявил на саммите ООН по продовольственным системам (24-26 июля).

«С прекращением черноморской инициативы самые уязвимые заплатят самую высокую цену. Мы уже видим негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все»,— сказал Гутерриш.

По словам генсека ООН, исполнение черноморской инициативы позволило безопасно экспортировать более 32 млн тонн продуктов питания с помощью тысячи украинских судов. Он отметил, что зерновая сделка «стала спасительным кругом» для стабильности мировых цен на продовольствие, которые снизились на 23% по сравнению с 2022 годом.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки.