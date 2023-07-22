Президент Ирана выступил с заявлением по переговорам Азербайджана с Арменией

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе переговоров с находящимся в ИРИ министром иностранных дел Армении Арменом Мирзояном заявил о необходимости самостоятельно решать региональные вопросы, добавив, что якобы зарубежное вмешательство только усложняет их.

«Поддерживая мирный диалог между Арменией и Азербайджаном, Иран надеется, что эти переговоры создадут и укрепят мир, безопасность и спокойствие в регионе», - заявил президент Ирана.

Агентство Nour News со ссылкой на заместителя президента ИРИ по политическим вопросам сообщает, что, по словам Раиси, «эти переговоры должны вестись, исходя из интересов народов и вдали от политических сговоров с США и израильским режимом».

Раиси подчеркнул, что Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона.