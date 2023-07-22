Пожары охватили еще один туристический остров

В то время как спасатели тушат лесные пожары на греческом острове Родос, огонь вспыхнул и на другом популярном среди туристов острове – Корфу (Керкира). Как пишет The Guardian, леса загорелись на северо-восточной стороне острова.

Незадолго до полуночи в воскресенье власти призвали к продолжению эвакуации из Корфу. По словам чиновников, огонь «движется на юго-восток широким фронтом». С ночи для эвакуации местного населения и туристов подготовили частные суда.