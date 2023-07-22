Пожары охватили еще один туристический остров
В то время как спасатели тушат лесные пожары на греческом острове Родос, огонь вспыхнул и на другом популярном среди туристов острове – Корфу (Керкира). Как пишет The Guardian, леса загорелись на северо-восточной стороне острова.
Незадолго до полуночи в воскресенье власти призвали к продолжению эвакуации из Корфу. По словам чиновников, огонь «движется на юго-восток широким фронтом». С ночи для эвакуации местного населения и туристов подготовили частные суда.
За последние сутки, оказавшиеся самыми жаркими этим летом, в Греции вспыхнули 64 лесных пожара, всего спасатели пытаются ликвидировать 82 пожара.
На прошлой неделе на острове Родос (по площади сравниваемом с двумя площадями Киева) загорелся масштабный лесной пожар. Его ликвидацию осложнили сильный ветер и анормальная жара (выше +40 градусов).
Из-за чрезвычайной ситуации греческие власти объявили масштабную эвакуацию из Родоса местного населения и тысяч туристов. Метеорологи предупреждают, что чрезвычайно жаркая погода будет держаться до конца июля.