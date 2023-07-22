Украинский Военно-морской флот бессилен против России... Его уже нет горячая тема
«Россия не решится ударить по судам, которые заходят в черноморские порты Украины, - сказал в интервью haqqin.az украинский историк и военный эксперт Михаил Жорохов. - Но о сделке по морским перевозкам зерна из Украины можно окончательно забыть».
Комментируя угрозу Министерства обороны РФ топить любые суда, заходящие в украинские порты, поскольку их будут рассматривать как «потенциальных перевозчиков военных грузов», а страны, ответственные за перевозки, - союзниками Украины, Жорохов отметил, что военное ведомство России уже скорректировало это заявление, уточнив, что Черноморский флот России будет брать под контроль суда, заходящие в украинские порты.
То есть, уже не «топить», а проверять, какие грузы они везут - процедура, которая по словам украинского эксперта, может длиться месяцами.
«Как известно, - говорит он, - большинство судов, заходящих в порты Украины, это гражданские корабли под флагами нейтральных государств - Тринидада и Тобаго, Микронезии и прочих. Что же касается кораблей США, Великобритании или Франции, то они в порты Украины не заходят. Но если флот РФ атакует гражданское судно в международных водах, то это станет актом пиратства. Поэтому в Москве решили останавливать в Керченском заливе суда под предлогом проверки, связанной с возможной транспортировкой оружия, чтобы затем препроводить их в порт Севастополь». Таким образом, Кремль может задерживать корабли без каких-либо ограничений.
«В международном морском праве, - говорит эксперт, - есть статья, по которой государство, если оно имеет информацию, что то или иное судно используется для наркотрафика или незаконной торговли оружием, имеет право остановить и осмотреть корабль.
Подобная задержка приведет к экономическим проблемам владельцев, но при этом она не является нарушением международных законов».
Жорохов считает, практически невозможной продление зерновой сделки, поскольку инфраструктура основных портов Украины уничтожена российскими ракетными обстрелами.
В частности, уничтожены зернохранилища и другая уникальная инфраструктура порта Одесса, из терминалов которого уже невозможно отгружать зерно. Нетронутым остается лишь небольшой порт в Ильичевске, поскольку отсюда экспортируют аммиак.
Сейчас власти Украины и ее союзники рассматривают возможности вывоза зерна через Дунай в Румынию и дальше по железной дороге. Что же касается экспорта зерна в Европу по суше, то он крайне проблематичен из-за несоответствия ширины железных дорог между странами Европы и государствами бывшего СССР.
Кроме того, железные дороги Украины перегружены составами с грузами военного назначения. Тем временем, цены на мировом рынке зерна, а также на фьючерсных торгах уже выросли на 2 процента, и это только одно из массы негативных последствий ударов россиян по украинским портам. Любопытно в этой связи заявление Кремля о готовности возместить нехватку украинского зерна на мировом рынке российской пшеницей. Мало того, Россия даже обещает поставлять зерно странам «третьего мира» совершенно бесплатно.
«Эту «многоходовку», - говорит эксперт, - легко прочитает любой здравомыслящий человек, поскольку «бесплатным российским зерном» на самом деле является украинское зерно, украденное Россией в Херсонской и Запорожской областях».
По словам Жорохова, сил ВМФ Украины для освобождения морских путей в Черном море явно недостаточно. Единственный флагман Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный», был затоплен в Николаеве. Фактически, в украинском военном флоте остались лишь небольшие десантные катера, переданные американцами еще во время правления Петра Порошенко. С военной точки зрения эти катера по сравнению с российским черноморским флотом особой ценности не представляют. «А потому, - говорит эксперт, - ситуация с экспортом зерна на данный момент патовая. Скорее всего, будет отрабатываться дунайский путь транспортировки зерна».
По мнению Жорохова, Турция могла бы разрулить ситуацию, если бы ее ВМФ конвоировали суда, заходящие в украинские порты. Но это означало бы, что Турция примкнула к одной из воюющих сторон, чего Эрдоган не хочет.
«Куда больше Турцию прельщает роль посредника между Москвой и Киевом, - считает Жорохов. — Вот почему турецкий президент не станет принимать чью-то сторону, одновременно поставляя Украине оружие, а России параллельный импорт. Для Эрдогана важно сохранить Турцию как площадку для переговоров, которые рано или поздно начнутся и завершатся заключением мирного договора между РФ и Украиной, что, несомненно, повысит статус и ценность президента Турции для Европы».