Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 20:04

«Россия не решится ударить по судам, которые заходят в черноморские порты Украины, - сказал в интервью haqqin.az украинский историк и военный эксперт Михаил Жорохов. - Но о сделке по морским перевозкам зерна из Украины можно окончательно забыть». Комментируя угрозу Министерства обороны РФ топить любые суда, заходящие в украинские порты, поскольку их будут рассматривать как «потенциальных перевозчиков военных грузов», а страны, ответственные за перевозки, - союзниками Украины, Жорохов отметил, что военное ведомство России уже скорректировало это заявление, уточнив, что Черноморский флот России будет брать под контроль суда, заходящие в украинские порты.

То есть, уже не «топить», а проверять, какие грузы они везут - процедура, которая по словам украинского эксперта, может длиться месяцами. «Как известно, - говорит он, - большинство судов, заходящих в порты Украины, это гражданские корабли под флагами нейтральных государств - Тринидада и Тобаго, Микронезии и прочих. Что же касается кораблей США, Великобритании или Франции, то они в порты Украины не заходят. Но если флот РФ атакует гражданское судно в международных водах, то это станет актом пиратства. Поэтому в Москве решили останавливать в Керченском заливе суда под предлогом проверки, связанной с возможной транспортировкой оружия, чтобы затем препроводить их в порт Севастополь». Таким образом, Кремль может задерживать корабли без каких-либо ограничений. «В международном морском праве, - говорит эксперт, - есть статья, по которой государство, если оно имеет информацию, что то или иное судно используется для наркотрафика или незаконной торговли оружием, имеет право остановить и осмотреть корабль. Подобная задержка приведет к экономическим проблемам владельцев, но при этом она не является нарушением международных законов». Жорохов считает, практически невозможной продление зерновой сделки, поскольку инфраструктура основных портов Украины уничтожена российскими ракетными обстрелами.