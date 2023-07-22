Попрощавшийся сегодня с болельщиками « Карабах а» полузащитник Гара Гараев стал футболистом «Нефтчи».

С ним заключен контракт по схеме 2+1. 30-летний полузащитник, как и в «Карабахе», будет играть под 2-м номером.

За долгие годы, проведенные в «Карабахе», Гараев девять раз становился чемпионом Азербайджана, четыре раза выигрывал Кубок страны. В его активе 76 матчей за сборную Азербайджана.