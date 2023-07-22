Мбаппе перейдет в саудовский клуб за рекордную сумму

Французский «ПСЖ» продаст форварда Килиана Мбаппе в саудовский «Аль-Хиляль» за €300 млн, сообщает Sky Sports в Twitter.

Клубы уже договорились о сделке. Теперь саудовцам предстоит согласовать условия контракта с Мбаппе.

По данным CBS, форвард получит €776 млн за один год, а затем сможет бесплатно уйти в испанский «Реал».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.